Об этом рассказал министр аграрной политики Роман Лещенко в эфире "Перекрестного допроса" на 24 канале. Он назвал предыдущий закон "несправедливым".

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Роман Лещенко о новом земельном законе

Как рассказал министр, он сам из фермерской семьи. Его отец в 2000 году получил своих первых 33 гектара земли, которые были на акте постоянного пользования. Однако после смерти отца, его семья потеряла участок.

Лещенко объяснил, что в соответствии с предыдущим законом и Земельным кодексом, если фермер умирал – по акту постоянного пользования земля не переходила по наследству членам фермерского хозяйства. Ее получало государство.

В законе, который приняли на прошлой неделе, мы восстановили историческую справедливость,

– подчеркнул он.

Речь о земельном участке 50 – 100 гектаров. Члены фермерского хозяйства умершего фермера смогут выкупить ее по цене нормативно-денежной оценки в 5-летнем периоде по стоимости аренды в год, как рассказал Лещенко.

Полное интервью Романа Лещенко в программе "Перекрестный допрос" смотрите в 20:00 24 мая на 24 канале.

Что предусматривает новый закон о пользовании землей

В Верховной Раде приняли закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины" 28 апреля 2021 года. Он предусматривает реформирование управления в сфере земельных отношений, а также упрощенный доступ населения и бизнеса к земле.

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В частности речь идет и об отмене лишних разрешений и требований по целевому использованию земель сельскохозяйственного назначения. Также закон определил предельную площадь аренды коммунальной земли для огородничества – до 0,6 гектара.