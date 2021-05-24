Про це розповів міністр аграрної політики Роман Лещенко в ефірі "Перехресного допиту" на 24 каналі. Він назвав попередній закон "несправедливим".

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Роман Лещенко про новий земельний закон

Як розповів міністр, він походить з фермерської родини. Його батько у 2000 році отримав своїх перших 33 гектари землі, які були на акті постійного користування. Однак після смерті батька, його сім'я втратила ділянку.

Лещенко пояснив, що згідно із попереднім законом і Земельним кодексом, якщо фермер помирав – за актом постійного користування земля не переходила у спадщину членам фермерського господарства. Натомість її отримувала держава.

У законі, який ухвалили минулого тижня, ми відновили історичну справедливість,

– наголосив він.

Мовиться про земельну ділянку 50 – 100 гектарів. Члени фермерського господарства померлого фермера зможуть викупити її за ціною нормативно-грошової оцінки в 5-річному періоді по вартості оренди в рік, як розповів Лещенко.

Повне інтерв'ю Романа Лещенка у програмі "Перехресний допит" дивіться о 20:00 24 травня на 24 каналі.

Що передбачає новий закон щодо користування землею

У Верховній Раді ухвалили закон "Про внесення змін до Земельного кодексу України" 28 квітня 2021 року. Він передбачає реформування управління у сфері земельних відносин, а також спрощений доступ населенню та бізнесу до землі.

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Зокрема мовиться й про скасування зайвих дозволів та вимог щодо цільового використання земель сільськогосподарського призначення. Також закон визначив граничну площу оренди комунальної землі для городництва – до 0,6 гектара.