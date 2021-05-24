Об этом рассказал министр аграрной политики Роман Лещенко в эфире "Перекрестного допроса" на 24 канале. Он объяснил, что пользователи портала могут в режиме реального времени видеть: где земля, где застройка, а где система электроснабжения.

Важно Мы восстановили историческую справедливость, – министр аграрной политики о земельной реформе

Лещенко о геопортале

Министр отметил, что подобно тому, как украинцы уже могут "зайти посмотреть, кто бенефициар или учредитель юридического лица", так будет и про землю.

Все, что выводится цифровизацией в публичный доступ, – делает прорыв с точки зрения открытости данных,

– убежден он.

По его мнению, после обнародования всех латифундистов-владельцев земли, которые за 30 лет присвоили землю и недра, будет общественный резонанс.

Что такое геопортал? Проект геопортала презентовали еще в феврале 2021 года. В масштабный геопортал открытых данных вошли сведения о земельных, водных, лесных ресурсах, владельцах земли и тому подобное.



Роман Лещенко Проект геопортала презентовали еще в феврале 2021 года. В масштабный геопортал открытых данных вошли сведения о земельных, водных, лесных ресурсах, владельцах земли и тому подобное.Роман Лещенко отметил , что открытые и полные данные Государственного земельного кадастра – важный элемент борьбы против земельного рейдерства.

Как изменить систему

Лещенко рассказал, что мечтает, чтобы "общины непосредственно сами разбирали изнутри всех так называемых "крепких хозяйственников", которые понахватывали эти земли". Он убежден, что только через общественный диалог можно сделать изменения.

​Интересно Децентрализация – это то, что спасет наше государство, – министр Лещенко

Полное интервью Романа Лещенко в программе "Перекрестный допрос" смотрите в 20:00 24 мая на 24 канале.