Про це розповів міністр аграрної політики Роман Лещенко в ефірі "Перехресного допиту" на 24 каналі. Він пояснив, що користувачі порталу можуть у режимі реального часу бачити де земля, де забудова, а де система електропостачання.

Важливо Ми відновили історичну справедливість, – міністр аграрної політики про земельну реформу

Лещенко про геопортал

Міністр зауважив, що схоже до того, як українці вже можуть "зайти подивитися, хто бенефіціар або засновник юридичної особи", так буде про і землю.

Все, що виводиться в цифровізації публічний доступ – робить прорив з точки зору відкритості даних,

– переконаний він.

На його думку, після оприлюднення всіх латифундистів-власників землі, які за 30 років привласнили землю і надра, буде суспільний резонанс.

Що таке геопортал? Проєкт геопорталу презентували ще у лютому 2021 року. У масштабний геопортал відкритих даних увійшли відомості про земельні, водні, лісові ресурси, власників землі тощо.



Роман Лещенко з Проєкт геопорталу презентували ще у лютому 2021 року. У масштабний геопортал відкритих даних увійшли відомості про земельні, водні, лісові ресурси, власників землі тощо. азначив , що відкриті та повні дані Державного земельного кадастру – важливий елемент боротьби проти земельного рейдерства.

Як змінити систему

Лещенко розповів, що мріє, аби "громади безпосередньо самі розбирали зсередини всіх так званих "крепкіх хазяйствєнніків", які понахапували ці землі". Він переконаний, що лише через суспільний діалог можна зробити зміни.

​Цікаво Децентралізація – це те, що врятує нашу державу, – міністр Лещенко

Повне інтерв'ю Романа Лещенка у програмі "Перехресний допит" дивіться о 20:00 24 травня на 24 каналі.