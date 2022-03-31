Александр Ткаченко подчеркнул, что все, что говорят в российских СМИ, надо ставить под сомнение. В том числе и сообщение о якобы "отводе войск".
Заметьте Украина не видит реального подтверждения заявлений России об отводе войск, – Ермак
России верить нельзя
Александр Ткаченко подчеркнул, что равно как и российским СМИ, нельзя верить и руководству России. Они ведь не раз обманывали, а их слова не совпадали с реальностью.
Также министр отметил, что Россия всегда нападает после слов об отводе войск или завершении учений.
Путину верить нельзя. Это – аксиома. Он нападает сразу после заявлений об окончании учений и отводе войск. Он бомбит, как только начинаются какие-либо переговоры. Это мы увидели еще по навязанным Минским соглашениям. Видим и сегодня,
– заявил Ткаченко.
Министр культуры и информационной политики подчеркнул, что верить можно только официальным лицам Украины и их заявлениям. "Отводом войск" Россия может пытаться провести перегруппировку и ротацию и нанести новый удар. Или же якобы "отводом" российские власти могут попытаться искривить правду о том, что оккупанты терпят поражение от украинских войск.
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