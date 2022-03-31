Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он объяснил, что Россия изменила только стратегию и планы, но это вовсе не означает прекращения войны.
Читайте также С гуманитарной ситуацией все очень плохо, – Ермак сравнил Мариуполь с блокадным Ленинградом
В то же время позиция Украины открыта и прозрачна.
"Мы хотим остановить эту войну, мы хотим, чтобы российские войска были выведены с нашей территории. Мы настаиваем, чтобы были открыты гуманитарные коридоры, особенно из Мариуполя", – отметил Ермак.
Украине нужно оружие для продолжения борьбы
Также глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что Украине необходимо увеличение объемов поставки оружия. Именно об этом в своих обращениях в разные страны мира говорит Владимир Зеленский.
У нас нет достаточного оружия. И мы нуждаемся в нем для продолжения нашей борьбы,
– сказал он.
Ермак выразил надежду, что все государства понимают важность вопроса поставок оружия. Сейчас Украина продолжает платить большую цену за свою свободу.
К теме Украина это только начало, если не остановить Россию. – Зеленский: смотрите видео