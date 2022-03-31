Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він пояснив, що Росія змінила лише стратегію та плани, але це зовсім не означає припинення війни.
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Водночас позиція України є відкритою і прозорою.
"Ми хочемо зупинити цю війну, ми хочемо, щоб російські війська були виведені з нашої території. Ми наполягаємо, щоб були відкриті гуманітарні коридори, особливо з Маріуполя", – зазначив Єрмак.
Україні потрібна зброя для продовження боротьби
Також глава ОП Андрій Єрмак наголосив, що Україні потрібне збільшення обсягів постачання зброї. Саме про це у своїх зверненнях до різних країн світу говорить Володимир – Зеленський.
Ми не маємо достатньо зброї. І ми потребуємо її для продовження нашої боротьби,
– сказав він.
Єрмак висловив сподівання, що всі держави розуміють важливість питання щодо постачання зброї. Адже зараз Україна продовжує платити велику ціну за свою свободу.
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