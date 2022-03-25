Об этом по результатам визита в Днепропетровскую область заявила первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, в настоящее время владельцы предприятий должны переосмыслить свою функцию и поддержать экономику государства – это позволит людям получать зарплаты, а стране обеспечит поступление денег в бюджет за счет налогов.

Сегодня бизнес – это не о маржинальности и прибылях, сегодня бизнес – это ответственность за страну, поддержка экономики и армии, сохранение рабочих мест и возможность не потерять своего потребителя,

– заявила министр.

Свириденко также напомнила о ряде правительственных решений, призванных облегчить и стимулировать работу бизнеса во время войны.

"Мы запустили ряд важных решений – дерегулирование, снижение инспекционной и фискальной нагрузки, беспроцентное государственное кредитование для всех сфер бизнеса. И это не исключительный список. Мы готовы оперативно реагировать на боли и вызовы военного времени и давать им достойный отпор посредством экономических стимулов", – подчеркнула она.

Во время визита в регион министр провела ряд встреч с менеджментами крупных металлургических компаний, среди которых "ArcelorMittal" и "Метинвест".

"Ожидаем от них (компаний – ред.) положительных новостей в ближайшее время – как в Кривом Роге, так и в Запорожье. Сейчас металлургические компании стратегически важны для нашей страны. Поэтому государство сделает максимум для их стабильной и эффективной работы", – резюмировала Свидиренко.