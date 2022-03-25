Про це за результатами візиту до Дніпропетровській області заявила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, у цей час власники підприємств мають переосмислити свою функцію та підтримати економіку держави – це дасть можливість людям отримувати зарплати, а країні забезпечить надходження грошей до бюджету за рахунок податків.

Сьогодні бізнес – це не про маржинальність та прибутки, сьогодні бізнес – це відповідальність за країну, підтримка економіки та армії, збереження робочих місць та можливість не втратити свого споживача,

– заявила міністерка.

Свириденко також нагадала про ряд урядових рішень, покликаних полегшити та стимулювати роботу бізнесу під час війни.

"Ми запустили ряд важливих рішень – дерегуляція, зниження інспекційного та фіскального навантаження, безвідсоткове державне кредитування для всіх сфер бізнесу. І це не виключний перелік. Ми готові оперативно реагувати на болі та виклики воєнного часу та давати їм гідну відсіч у вигляді економічних стимулів", – підкреслила вона.

Під час візиту до регіону чиновниця провела ряд зустрічей з менеджментами великих металургійних компаній, серед яких "ArcelorMittal" та "Метінвест".

"Чекаємо від них (компаній – ред.) позитивних новин в найближчий час - як в Кривому Розі, так і в Запоріжжі. Зараз металургійні компанії є стратегічно важливими для нашої країни. Тому держава зробить максимум для їх стабільної та ефективної роботи", – резюмувала Свидиренко.