Такую информацию сообщили на официальном сайте Президента. Речь шла, в том числе, о дорогах и железнодорожных путях, поврежденных российскими оккупантами.

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал участникам заседания, что ущерб, причиненный инфраструктуре в результате войны, составляет почти 90 миллиардов долларов США.

По его словам, в первую очередь речь идет о железнодорожной, дорожной и мостовой инфраструктуре.

Он проинформировал о темпах восстановления дорог и возобновлении проездов по мостам на освобожденных территориях.

Поставлена амбициозная цель – отстроить инфраструктуру за один-два года,

– цитирует Кубракова пресс-служба ОП.

Напомним, в интервью телеканалу ICTV Кубраков заявил о том, что за два месяца войны было разрушено 30% украинской инфраструктуры, включая дороги.

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