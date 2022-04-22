Об этом по итогам визита в регион сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Он рассказал, что вместе с главой ОВА Олегом Синегубовым и командой Министерства инфраструктуры Украины и Укравтодора посетил Барвенково и несколько населенных пунктов в этом районе.

Запланировали аварийные ремонтные работы основных дорог в направлении, которое не успели отремонтировать в рамках программы Президента Украины "Большая стройка" в предыдущие годы,

– сказал Кубраков.

Глава Мининфраструктуры также отметил традиционную опрятность областного центра.

В таких местах всегда больше настоящих людей, чем где бы то ни было: наши военные, наши медицинские сотрудники, дорожники, железнодорожники, почтальоны, коммунальщики – все совершают героические поступки каждый день, спокойно, без интриг и политики,

– отметил Кубраков.

Напомним, ранее в Укравтодоре сообщили, что на дороге Р-69 Киев – Чернигов на Черниговщине дорожники приступили к возведению уже второй временной переправы вблизи одного из мостов, которые были разрушены во время боевых действий с войсками государства-террориста России.