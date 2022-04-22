Про це за підсумками візиту до регіону повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

До теми На Київщині на місці зруйнованих мостів будують тимчасові переправи: вже відкрили три

Він розповів, що разом з очільником ОВА Олегом Синєгубовим та командою Міністерства інфраструктури України та Укравтодору відвідав Барвінкове та кілька населених пунктів в цьому районі.

Запланували аварійні ремонтні роботи основних доріг у напрямку, який не встигли відремонтувати в рамках програми Президента України "Велике будівництво" в попередні роки,

– сказав Кубраков.

Голова Мінінфраструктури також відзначив традиційну охайність обласного центру.

У таких місцях завжди більше справжніх людей, ніж будь-де: наші військові, наші медичні співробітники, дорожники, залізничники, поштарі, комунальники – всі роблять героїчні вчинки кожного дня, спокійно, без інтриг і політики,

– зазначив Кубраков.

Нагадаємо, раніше в Укравтодорі повідомили, що на дорозі Р-69 Київ – Чернігів на Чернігівщині дорожники розпочали зведення вже другої тимчасової переправи поблизу одного з мостів, які були зруйновані під час бойових дій з військами держави-терориста Росії.