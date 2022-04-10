Известно, что Дарио Франческини поговорил с мэром Одессы Геннадием Трухановым.
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Министр культуры Италии отметил, что Одесса это прекрасный город, глубоко связанный с Италией на протяжении всей истории. Однако теперь город рискует быть уничтоженным. Одессу немедленно следует признать объектом ЮНЕСКО.
Геннадий Труханов и Дарио Франческини / Фото твиттер
Что известно о ЮНЕСКО
Программы ЮНЕСКО направлены на доступ к образованию, международное научное сотрудничество, сохранение и защиту объектов материального и нематериального культурного наследия, свободное распространение информации.
Статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО добавляет гарантии сохранения этого объекта, привлекает к нему внимание власти и общины, дает приоритет в привлечении средств для реконструкции и способствует развитию туризма.
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