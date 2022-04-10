Відомо, що Даріо Франческіні поговорив з міським головою Одеси Геннадієм Трухановим.
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Міністр культури Італії зазначив, що Одеса це чудове місто, яке глибоко пов’язане з Італією протягом всієї історії. Проте тепер місто має ризик бути знищеним. Одесу негайно потрібно визнати об'єктом ЮНЕСКО.
Геннадій Труханов та Даріо Франческіні / Фото твіттер
Що відомо про ЮНЕСКО
Програми ЮНЕСКО спрямовані на доступ до освіти, міжнародну наукову співпрацю, збереження і захист об’єктів матеріальної і нематеріальної культурної спадщини, вільне поширення інформації тощо.
Статус об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО додає гарантії збереження цього об’єкта, привертає до нього увагу влади та громади, дає пріоритет у залученні коштів для реконструкції та сприяє розвитку туризму.
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