Украинские рыцари позируют с противотанковыми системами NLAW
Отныне на обложке главы Минобороны Британии члены 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.
Достойный внимания Путин совсем не дальновидный и совершил ряд катастрофических ошибок, – начштаба обороны Британии
Фото украинских защитников были сделаны в Одессе. На горнице украинские рыцари позируют с противотанковыми системами NLAW.
Скриншот с твиттера Уоллеса
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