Українські лицарі позують з протитанковими системами NLAW

Відтепер на обкладинці глави Міноборони Британії члени 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Варте уваги Путін геть не далекоглядний і зробив низку катастрофічних помилок, – начштабу оборони Британії

Фото українських захисників було зроблено в Одесі. На світлиці українські лицарі позують з протитанковими системами NLAW.


Скриншот з твітеру Уоллеса

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