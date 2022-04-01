За словами адмірала, через це президент країни-агресорки завдав собі шкоди. Про це Радакін заявив під час розмови з журналістами після брифінгу.

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Путін допустив низку катастрофічних помилок

Голова британських збройних сил зазначив, що Путіна "ввели в оману" щодо ефективності його армії. Британія була "неймовірно обережною" у довірі заявам Кремля про вихід з Києва. Радакін зауважив, що є ознаки того, що окупанти готуються зосередити свої зусилля на сході та півдні України.

Ми починаємо бачити перші ознаки того, що ці сили повертаються з Києва і відступають як до Росії, так і до Білорусі. Це саме по собі є складною еволюцією для Росії, адже вони роблять це під час зіткнення, тож українські Збройні Сили атакуватимуть ці російські сили під час їхнього відступу,

– додав адмірал.

За словами Радакіна, найближчі тижні й надалі будуть дуже важкими для України.

"Проте багато в чому Путін уже програв. Далекий від того, щоб бути таким далекоглядним маніпулятором подій, яким хотів нам здаватися, Путін завдав собі шкоди через низку катастрофічних помилок", – підсумував начальник штабу оборони Британії.

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