Такое заявление министр опубликовала на своей странице в твиттер.

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Я лично не поеду в Венгрию на встречу министров обороны V4. На следующей неделе у них выборы, и мне не следует участвовать в кампании там. Я всегда поддерживала V4 и мне очень жаль, что для венгерских политиков дешевая российская нефть важнее украинской крови. #SlavaUkraini,

– написала Чернохова в твиттере.

Ранее Владимир Зеленский обращался на саммите к премьер-министру Венгрии – Виктору Орбану. Президент Украины напомнил ему историю Венгрии времен гитлеровской Германии и памятник жертву холокоста в Будапеште.

По словам министра Украины по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, Венгрия не поддерживает санкции против России и не пропускает оружие от других стран через свою территорию. Министр отметила, что нужно лишь немного времени – и риторика официального Будапешта станет откровенно пророссийской.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что его страна не изменит своего решения по поставке оружия Украине и санкциям против российских энергоносителей.

Венгрия отвергла призыв разрешить поставки вооружений через свою территорию: смотрите видео