Таку заяву міністерка опублікувала на своїй сторінці у твіттер.

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Я особисто не поїду в Угорщину на зустріч міністрів оборони V4. Наступного тижня у них вибори, і мені не годиться брати участь у кампанії там. Я завжди підтримувала V4 і мені дуже шкода, що для угорських політиків дешева російська нафта важливіша за українську кров. #SlavaUkraini,

– написала Чернохова у твіттері.

Раніше Володимир Зеленський звертався на саміті до прем'єр-міністра Угорщини – Віктора Орбана. Президент України нагадав йому історію Угорщини часів гітлерівської Німеччини та пам'ятник жертв голокосту в Будапешті.

За словами міністерки України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, Угорщина не підтримує санкції проти Росії й не пропускає зброю від інших країн через свою територію. Міністерка зазначила, що потрібно лише трохи часу – і риторика офіційного Будапешту стане відверто проросійською.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у відповідь заявив, що його країна не змінить свого рішення щодо постачання зброї Україні і щодо санкцій проти російських енергоносіїв.

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