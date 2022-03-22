Про це 22 березня сказала міністерка України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона зазначила, що навіть не всі сателіти Росії з колишнього Радянського Союзу роблять так, як офіційне керівництво Угорщини.

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"Все це викликає неприємне здивування насамперед в українських угорців, багатьох з яких я знаю особисто", – написала міністерка.

Угорщина вже помилилась

За словами Верещук, Угорщина не підтримує санкції проти Росії й не пропускає зброю від інших країн через свою територію. Вона зазначила, що ще трішки – і риторика офіційного Будапешту стане відверто проросійською.

Що це? Хочеться дешевого російського газу? Чи може нашого Закарпаття? А народ Угорщини дійсно хоче роль тих, хто намагається вдарити нас ножем у спину у важкий час? Заради чого? Заради подачок від росіян?,

– сказала міністерка.

Вона додала, що Угорщині не вдасться наживатись на проблемах України. Верещук наголосила – треба стати на бік цивілізованого світу, оскільки під час Другої світової країна вже зробила неправильний вибір.

"Так, правильний вибір завжди важкий спочатку, але він тому і правильний, що з ним легко потім", – зауважила Верещук.

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