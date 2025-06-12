Также он планирует переговоры о дальнейшей военной помощи с представителями украинского правительства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Berliner Zeitung.

Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя и достичь позиции, когда Россия будет готова к серьезным переговорам,

– сказал министр перед своей поездкой.

Писториус выразил поддержку Украине и дал четко понять, что разделяет желание мира. Накануне своей поездки он отклонил манифест он СДПГ по России, в котором немецкие политики призвали к отказу от наращивания вооружений и прямых дипломатических переговоров с Россией.

"Он (Путин – 24 Канал) срывает переговоры. А когда он их проводит, он одновременно бомбит города в Украине с еще большей силой и жестокостью", – заявил Писториус в среду, 11 июня.