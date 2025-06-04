Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ и Tagesschau.

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Германия передала четверть своих систем ПВО Patriot

Писториус заявил, что будет запущена многонациональная инициатива "Немедленные действия по противовоздушной обороне". Также будут расширены возможности ВСУ в сфере электромагнитной войны.

К этой инициативе готова присоединиться Бельгия, Эстония, Италия, Швеция и Турция. Благодаря ей Украине могут обеспечить безопасность коммуникаций и разведку, а также подавление российских коммуникаций.

Также Писториус перед началом встречи Контактной группы рассказал, что Германия передала Украине уже четверть имеющихся у нее систем ПВО Patriot. По его словам, страна не в состоянии дать больше.

Но немецкий министр обороны добавил, что сейчас идет поиск возможностей, чтобы приобрести эти системы у партнеров и передать их Украине.

Мы в течение месяцев активно работаем над этим. Германия отдала четверть своих систем Patriot. Я четко сказал коллегам на прошлой неделе, что мы не в состоянии отдать больше систем. Но мы обращаемся к США и другим союзникам, чтобы они предоставили системы Patriot или аналогичные системы. Мы также предложили в каждом отдельном случае рассмотреть возможность оплаты системы, которая будет предоставлена, просто потому, что сейчас важна скорость,

– сказал Писториус.

Он добавил, что ждать поставки от производителя невозможно, потому что это занимает слишком много времени.

К слову, министр также сообщил, что Германия будет финансировать производство дальнобойного оружия в Украине. Первые системы могут развернуть через несколько недель.