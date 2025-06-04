Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал эти слухи, сообщает 24 Канал.

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Писториус прокомментировал заявления об уничтожении IRIS-T

IRIS-T – это самый современный зенитно-ракетный комплекс. Его разработка завершилась не так давно – в 2014 году.

Относительно российских слухов об уничтожении этого ЗРК у Бориса Писториуса поинтересовались во время брифинга по итогам заседания "Рамштайн" 4 июня.

Я не могу пока это подтвердить,

– сказал министр обороны Германии.

Напомним, что в конце мая немецкая компания Diehl Defence получила контракт на 2,2 миллиарда евро для Украины на зенитно-ракетные комплексы IRIS-T и ракеты к ним. Это решение является частью пакета помощи от Германии на 5 миллиардов евро.

На фоне этого военный портал Defense Express отметил, что Украина может рассчитывать на значительное усиление своей ПВО.