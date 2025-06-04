Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував ці чутки, повідомляє 24 Канал.

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Пісторіус прокоментував заяви про знищення IRIS-T

IRIS-T – це найсучасніший зенітно-ракетний комплекс. Його розробка завершилася не так давно – у 2014 році.

Щодо російських чуток про знищення цього ЗРК у Бориса Пісторіуса поцікавилися під час брифінгу за підсумками засідання "Рамштайну" 4 червня.

Я не можу наразі це підтвердити,

– сказав міністр оборони Німеччини.

Нагадаємо, що наприкінці травня німецька компанія Diehl Defence отримала контракт на 2,2 мільярда євро для України на зенітно-ракетні комплекси IRIS-T і ракети до них. Це рішення є частиною пакета допомоги від Німеччини на 5 мільярдів євро.

На тлі цього військовий портал Defense Express зазначив, що Україна може розраховувати на значне посилення своєї ППО.