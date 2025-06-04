Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрінформ та Tagesschau.

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Німеччина передала чверть своїх систем ППО Patriot

Пісторіус заявив, що буде запущено багатонаціональну ініціативу "Негайні дії щодо протиповітряної оборони". Також будуть розширені можливості ЗСУ у сфері електромагнітної війни.

До цієї ініціативи готова долучитися Бельгія, Естонія, Італія, Швеція та Туреччина. Завдяки їй Україні можуть забезпечити безпеку комунікацій та розвідку, а також придушення російських комунікацій.

Також Пісторіус перед початком зустрічі Контактної групи розповів, що Німеччина передала Україні уже чверть наявних у неї систем ППО Patriot. За його словами, країна не в змозі дати більше.

Але німецький міністр оборони додав, що наразі йде пошук можливостей, аби придбати ці системи у партнерів та передати їх Україні.

Ми протягом місяців активно працюємо над цим. Німеччина віддала чверть своїх систем Patriot. Я чітко сказав колегам минулого тижня, що ми не в змозі віддати більше систем. Але ми звертаємося до США та інших союзників, щоб вони надали системи Patriot або аналогічні системи. Ми також запропонували в кожному окремому випадку розглянути можливість оплати системи, яка буде надана, просто тому, що зараз важлива швидкість,

– сказав Пісторіус.

Він додав, що чекати на поставки від виробника неможливо, бо це займає надто багато часу.

До слова, міністр також повідомив, що Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійної зброї в Україні. Перші системи можуть розгорнути через декілька тижнів.