Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. В первую очередь такую информацию необходимо распространять среди российских пользователей.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
В частности, доказательства преступлений оккупантов публикуют на страницах:
- Министерства обороны Украины;
- Вооруженных Сил Украины;
- Министерства внутренних дел;
- Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций;
- Государственной пограничной службы.
Берите эти факты и распространяйте их через соцсети. В первую очередь – среди российских пользователей, чтобы граждане России видели, что они поддерживают,
– подчеркнул министр.
По словам Резникова, важно также распространять такие факты в медиапространстве Италии, Германии и Венгрии, а также среди журналистов и чиновников европейских стран.
Стоит прочитать Германия, Италия, Венгрия и Кипр выступили против отключения России от SWIFT