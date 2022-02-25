Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. В первую очередь такую информацию необходимо распространять среди российских пользователей.

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В частности, доказательства преступлений оккупантов публикуют на страницах:

Министерства обороны Украины;

Вооруженных Сил Украины;

Министерства внутренних дел;

Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций;

Государственной пограничной службы.

Берите эти факты и распространяйте их через соцсети. В первую очередь – среди российских пользователей, чтобы граждане России видели, что они поддерживают,

– подчеркнул министр.

По словам Резникова, важно также распространять такие факты в медиапространстве Италии, Германии и Венгрии, а также среди журналистов и чиновников европейских стран.

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