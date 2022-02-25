Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Першочергово таку інформацію необхідно розповсюджувати серед російських користувачів.

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Зокрема, докази злочинів окупантів публікують на сторінках:

  • Міністерства оборони України;
  • Збройних Сил України;
  • Міністерства внутрішніх справ;
  • Державної служби з питань надзвичайних ситуацій;
  • Державної прикордонної служби тощо.

Беріть ці факти й поширюйте їх через соцмережі. Першочергово – серед російських користувачів, щоб громадяни Росії бачили, що вони підтримують,
– наголосив міністр.

За словами Резнікова, важливо також розповсюджувати такі факти у медіапросторі Італії, Німеччини й Угорщини, а також серед журналістів та посадовців європейських країн.

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