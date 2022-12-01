Об этом Алексей Резников заявил во время брифинга с министром обороны Испании. Детальнее рассказывает 24 канал.

Кстати говоря Как пылала и тонула "Москва": появилось зрелищное видео

Дайвинг на утопленном крейсере "Москва"

Министр обороны отметил, что одна из стратегических задач оккупантов заключалась в том, чтобы в Черном и Азовском море заблокировать экономическую деятельность Украины по поставкам пищи в мир. Однако украинский флот разрушил планы захватчиков.

И сегодня мы имеем будущий отличный популярный дайв-сайт на Черном море. Я приглашаю на погружение после победы посещать крейсер "Москва",

– подчеркнул Резников.

Министр обороны напомнил, что захватчики также заблокировали остров Змеиный, лишив нас свободы судоходства. "Это еще одно очередное доказательство, что они разрушают все современные правила мирового порядка", – подчеркнул глава Минобороны.

Читайте также Украина создает первый в мире флот морских дронов: один из них назовут "Херсон"

Украине нужны надводные и подводные дроны

Резников также отметил, что в настоящее время оккупанты используют носители надводные и подводные для запуска по Украине калибров и других ракет водного базирования. Поэтому обеспечивать работу "зернового соглашения" необходимо путем отправки российских кораблей на дно за крейсером "Москва".

Там есть место где их складывать. И именно для этой цели нам нужны эти надводные и подводные дроны, которые очень удачно будут продолжать выполнять эту задачу,

– подытожил министр обороны.

Отметим, что украинская ракета "Нептун" отправила на дно крейсер "Москва" 13 апреля.

Вас может заинтересовать – Подробнее о затоплении крейсера "Москва": смотрите видео