Министр иностранных дел Германии предлагает изменить политику в отношении Восточной Европы

Европейскому Союзу необходимо выработать новую европейскую восточную политику, чтобы полнее учесть интересы стран ЕС и партнеров.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Гайко Маас, сообщает "Укринформ".

По мнению министра, новая политика необходима в том числе и из-за опасной напряженность между Россией и США. Он отметил, что в ЕС должны указать новые пути взаимодействия с Россией в интересах всех европейцев.

Маас при этом добавил, что новая политика должна формулировать предложения странам "Восточного партнерства", в том числе Грузии и Украины и учитывать интересы всех европейцев.

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Он добавил, что новая восточная политика должна балансировать между интересами безопасности, экономического сотрудничества и сотрудничества в гуманитарной сфере.

Главным направлением европейской внешней политики, по его убеждению, должно быть обеспечение стабильности в регионе.

"Нам надо больше мужества, больше амбиций и более внешнеполитической творческой свободы", – подытожил Маас.