Міністр закордонних справ Німеччини пропонує змінити політику щодо Східної Європи

Європейському Союзу необхідно напрацювати нову європейську східну політику, щоб повніше врахувати інтереси країн ЄС та партнерів.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Гайко Маас, повідомляє "Укрінформ".

На думку міністра, нова політика необхідна зокрема і через небезпечну напруженість між Росією та США. Він зазначив, що ЄС повинні вказати нові шляхи взаємодії з Росією в інтересах усіх європейців.

Маас при цьому додав, що нова політика має формулювати пропозиції країнам "Східного партнерства", в тому числі Грузії й Україні та враховувати інтереси всіх європейців.

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Він додав, що нова східна політика повинна балансувати між інтересами безпеки, економічного співробітництва і співпраці в гуманітарній сфері.

Головним напрямом європейської зовнішньої політики, на його переконання, має бути забезпечення стабільності в регіоні.

"Нам треба більше мужності, більше амбіцій і більше зовнішньополітичної творчої волі", – підсумував Маас.