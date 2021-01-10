Руководительница министерства труда, семьи и молодежи Австрии Кристина Ашбахер подала в отставку. Она сделала это из-за обвинений в плагиате при написании диссертации.

Однако обвинения министр отвергла. Об этом сообщили на сайте APA.

Актуально Школы в Австрии получат 5 миллионов тестов на COVID-19: детали

Где обнаружили плагиат

Ашбахер в плагиате обвинили независимые эксперты. Они подтвердили, что пятая часть работы министра скопирована без указания ссылок.

Диссертацию она писала в мае 2020 года в Техническом университете Братиславы. Также эксперты отметили много плагиата в ее дипломной работе за 2006 год.

Ашбахер отвергла обвинения

Министр отвергла обвинения, но подала в отставку.

Моя семья и я видим, что СМИ и политические оппоненты не дают мне провести справедливый процесс проверки и поспешно меня осуждают немыслимым образом. По этой причине я ухожу в отставку с моей должности,

– отметила Ашбахер.

Плагиат украинских министров: коротко

В монографии министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета нашли плагиат. Там были полностью скопированы абзацы со статьями авторства Бугая.

Кроме того, исследователи проанализировали его докторскую диссертацию и увидели, что там более 87% работы – плагиат.

Также нашли плагиат в научных работах членов Комиссии по академической добродетели университета "Черниговской политехники". Ранее они отрицали наличие плагиата в работах Шкарлета.

Больше новостей Австрии читайте по ссылке.