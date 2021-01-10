Очільниця міністерства праці, сім'ї та молоді Австрії Крістіна Ашбахер подала у відставку. Вона зробила це через звинувачення в плагіаті під час написання дисертації.

Проте звинувачення міністерка відкинула. Про це повідомили на сайті APA.

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Де виявили плагіат

Ашбахер у плагіаті звинуватили незалежні експерти. Вони ствердили, що п'ята частина роботи міністерки скопійовані без вказівки посилань.

Дисертацію вона писала у травні 2020 року в Технічному університеті Братислави. Також експерти зауважили багато плагіату в її дипломній роботі за 2006 рік.

Ашбахер відкинула звинувачення

Міністерка відкинула звинувачення, але подала у відставку.

Моя сім'я і я бачимо, що ЗМІ і політичні опоненти не дають мені провести справедливий процес перевірки і поспішно мене засуджують немислимим чином. З цієї причини я йду у відставку з моєї посади,

– зазначила Ашбахер.

Плагіат українських міністрів: коротко

У монографії міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета знайшли плагіат. Там були повністю скопійовано абзаци зі статтями авторства Бугая.

Крім того, дослідники проаналізували його докторську дисертацію та побачили, що там понад 87% роботи – плагіат.

Також знайшли плагіат у наукових роботах членів Комісії з академічної доброчесності університету "Чернігівської політехніки". Раніше вони заперечували наявність плагіату в роботах Шкарлета.

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