Міністерку праці Австрії звинуватили у плагіаті: деталі
Очільниця міністерства праці, сім'ї та молоді Австрії Крістіна Ашбахер подала у відставку. Вона зробила це через звинувачення в плагіаті під час написання дисертації.
Проте звинувачення міністерка відкинула. Про це повідомили на сайті APA.
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Де виявили плагіат
Ашбахер у плагіаті звинуватили незалежні експерти. Вони ствердили, що п'ята частина роботи міністерки скопійовані без вказівки посилань.
Дисертацію вона писала у травні 2020 року в Технічному університеті Братислави. Також експерти зауважили багато плагіату в її дипломній роботі за 2006 рік.
Ашбахер відкинула звинувачення
Міністерка відкинула звинувачення, але подала у відставку.
Моя сім'я і я бачимо, що ЗМІ і політичні опоненти не дають мені провести справедливий процес перевірки і поспішно мене засуджують немислимим чином. З цієї причини я йду у відставку з моєї посади,
– зазначила Ашбахер.
Плагіат українських міністрів: коротко
- У монографії міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета знайшли плагіат. Там були повністю скопійовано абзаци зі статтями авторства Бугая.
- Крім того, дослідники проаналізували його докторську дисертацію та побачили, що там понад 87% роботи – плагіат.
- Також знайшли плагіат у наукових роботах членів Комісії з академічної доброчесності університету "Чернігівської політехніки". Раніше вони заперечували наявність плагіату в роботах Шкарлета.
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