Министра здравоохранения Новой Зеландии наказали за нарушение карантина

Министра здравоохранения Новой Зеландии Дэвида Кларка понизили в ранге за поездку на пляж во время карантина. Сам глава ведомства назвал свой поступок "идиотизмом".

О своей поездке на пляж Дэвид Кларк лично доложил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн. Сначала глава правительства хотела уволить нарушителя, информирует The Guardian.

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При нормальных условиях я бы уволила министра охраны здоровья. Тому, что он сделал, нет оправдания. Но сейчас мой приоритет – это наша коллективная борьба против коронавируса. Мы не можем допустить массовых нарушений. Лишь из-за этого доктор Кларк сохранит свою должность,

– объяснила Ардерн.

Наказания на министра-правонарушителя все же ждет: его лишат должности помощника министра финансов и понизят в ранге в правительстве.

Сам Кларк объяснил, что поездка с семьей на пляж состоялась в первые выходные после введения карантина.

В то время, когда мы просим земляков принести исторические жертвы, я подвел команду. Я был идиотом и я понимаю, почему люди могут на меня злиться,

– отметил Кларк.

По состоянию на 6 апреля в Новой Зеландии зарегистрировано 1 160 случаев заболевания COVID-19, один человек умер.



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