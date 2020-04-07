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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Министра здравоохранения Новой Зеландии наказали за нарушение карантина

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      Министр здравоохранения Дэвид Кларк и глава правительства Джасинда Ардерн / The Guardian

      Министра здравоохранения Новой Зеландии Дэвида Кларка понизили в ранге за поездку на пляж во время карантина. Сам глава ведомства назвал свой поступок "идиотизмом".

      О своей поездке на пляж Дэвид Кларк лично доложил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн. Сначала глава правительства хотела уволить нарушителя, информирует The Guardian.

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      При нормальных условиях я бы уволила министра охраны здоровья. Тому, что он сделал, нет оправдания. Но сейчас мой приоритет – это наша коллективная борьба против коронавируса. Мы не можем допустить массовых нарушений. Лишь из-за этого доктор Кларк сохранит свою должность,
      – объяснила Ардерн.

      Наказания на министра-правонарушителя все же ждет: его лишат должности помощника министра финансов и понизят в ранге в правительстве.

      Сам Кларк объяснил, что поездка с семьей на пляж состоялась в первые выходные после введения карантина.

      В то время, когда мы просим земляков принести исторические жертвы, я подвел команду. Я был идиотом и я понимаю, почему люди могут на меня злиться,
      – отметил Кларк.

      По состоянию на 6 апреля в Новой Зеландии зарегистрировано 1 160 случаев заболевания COVID-19, один человек умер.

      Правда і міфи про коронавірус
      Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новая Зеландия
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