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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Міністра охорони здоров'я Нової Зеландії покарали за порушення карантину

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      Міністр охорони здоров'я Девід Кларк і глава уряду Джасінда Ардерн / The Guardian

      Міністра охорони здоров'я Нової Зеландії Девіда Кларка понизили у ранзі за поїздку на пляж під час карантину. Сам очільник відомства назвав свій вчинок "ідіотизмом".

      Про свою поїздку на пляж Девід Кларк особисто доповів прем'єр-міністру Нової Зеландії Джасінді Ардерн. Спочатку глава уряду хотіла звільнити порушника, інформує The Guardian.

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      За нормальних умов я би звільнила міністра охорони здоров'я. Тому, що він вчинив, немає виправдання. Але зараз мій пріоритет – це наша колективна боротьба проти коронавірусу. Ми не можемо допустити масових порушень. Лише через це доктор Кларк збереже свою посаду,
      – пояснила Ардерн.

      Покарання на міністра-правопорушника все ж чекає: його позбавлять посади помічника міністра фінансів та понизять у ранзі в уряді.

      Сам Кларк пояснив, що поїздка з сім'єю на пляж відбулась у перші вихідні після введення карантину.

      У той час, коли ми просимо земляків принести історичні жертви, я підвів команду. Я був ідіотом і я розумію, чому люди можуть на мене сердитись,
       – зазначив Кларк.

      Станом на 6 квітня у Новій Зеландії зареєстровано 1 160 випадків захворювання на COVID-19, одна людина померла.

      Правда і міфи про коронавірус
      Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Нова Зеландія
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