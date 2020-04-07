Міністра охорони здоров'я Нової Зеландії покарали за порушення карантину
Міністра охорони здоров'я Нової Зеландії Девіда Кларка понизили у ранзі за поїздку на пляж під час карантину. Сам очільник відомства назвав свій вчинок "ідіотизмом".
Про свою поїздку на пляж Девід Кларк особисто доповів прем'єр-міністру Нової Зеландії Джасінді Ардерн. Спочатку глава уряду хотіла звільнити порушника, інформує The Guardian.
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За нормальних умов я би звільнила міністра охорони здоров'я. Тому, що він вчинив, немає виправдання. Але зараз мій пріоритет – це наша колективна боротьба проти коронавірусу. Ми не можемо допустити масових порушень. Лише через це доктор Кларк збереже свою посаду,
– пояснила Ардерн.
Покарання на міністра-правопорушника все ж чекає: його позбавлять посади помічника міністра фінансів та понизять у ранзі в уряді.
Сам Кларк пояснив, що поїздка з сім'єю на пляж відбулась у перші вихідні після введення карантину.
У той час, коли ми просимо земляків принести історичні жертви, я підвів команду. Я був ідіотом і я розумію, чому люди можуть на мене сердитись,
– зазначив Кларк.
Станом на 6 квітня у Новій Зеландії зареєстровано 1 160 випадків захворювання на COVID-19, одна людина померла.
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