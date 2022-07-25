По оперативной информации ГБР, фигуранты находятся за границей, поэтому подозрения им объявили заочно.
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Как сообщили сотрудники ГБР, заместитель Генерального прокурора подписал сообщение о подозрении:
- бывшему министру юстиции,
- бывшему министру иностранных дел Украины.
Вероятно, говорится об Александре Лавриновиче и Константине Грищенко.
В чем их обвиняют
Досудебное расследование установило, что содержание и условия соглашения между Украиной и россией по вопросам пребывания черноморского флота российской федерации на территории Украины были навязаны тогда еще действующим президентом россии Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины.
Совершенно осознавая последствия подписания этого соглашения, бывший премьер-министр Украины и привлеченные министры создали условия для продолжения пребывания черноморского флота россии на территории Украины на 25 лет. Это способствовало наращиванию военной техники и личного состава вооруженных сил государства агрессора, которые были использованы во время аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году.
– добавили в ГБР.
Бывшие министры принимали участие в подготовке проекта этого соглашения, в частности, распоряжения Кабмина о его одобрении и проекта Закона Украины о ратификации этого соглашения. Они также организовали их согласование руководителями центральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов для создания иллюзии законности процедуры подготовки проекта документов перед их подписанием и ратификацией.
Расследование продолжается.
Что следует помнить о Харьковских соглашениях
- Это соглашение Украины и россии в 2010 году, согласно которому россияне получили право держать свои войска в Крыму до 2042 года.
- Правоохранители убеждены, что их подписание привело к увеличению количества военных и спецслужб россии в Крыму. Что в свою очередь повлекло за собой оккупацию россией украинского полуострова в 2014 году.
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