За оперативною інформацією ДБР, фігуранти перебувають за кордоном, тому підозри їм оголосили заочно.

Важливо Зеленський звільнив Руслана Демченка – першого заступника секретаря РНБО

Як повідомили співробітники ДБР, заступник Генерального прокурора підписав повідомлення про підозру:

колишньому міністру юстиції,

колишньому міністрові закордонних справ України.

Ймовірно, мовиться про Олександра Лавриновича та Костянтина Грищенка.

У чому їх звинувачують

Досудове розслідування встановило, що зміст та умови угоди між Україною та росії з питань перебування чорноморського флоту російської федерації на території України були нав'язані тоді ще чинним президентом росії дмитром медвєдєвим тодішньому прем'єр-міністру України.

Повністю усвідомлюючи наслідки підписання цієї угоди, колишній прем'єр-міністр України та залучені міністри створили умови для продовження перебування чорноморського флоту рф на території України на 25 років. Це сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил держави агресора, які були використані під час анексії Криму та Севастополя у 2014 році,

– додали у ДБР.

Колишні міністри брали участь у підготовці проєкту цієї угоди, зокрема розпорядження Кабміну про його схвалення та проєкт Закону України про ратифікацію цієї угоди. Він також організував їх погодження керівниками центральних органів виконавчої влади та правоохоронних органів для створення ілюзії законності процедури підготовки проєкт документів перед їх підписанням та ратифікацією.

Зверніть увагу! Всупереч статті 4 Закону України "Про міжнародні договори України" проєкт Угоди перед ухваленням навіть не пройшов правової експертизи.

Наразі розслідування триває.

Що слід пам'ятати про Харківські угоди

Це угода України та росії 2010 року, за якою росіяни отримали право тримати свої війська у Криму до 2042 року.

Правоохоронці переконані, що їх підписання призвело до збільшення кількості військових та спецслужб росії у Криму. Що своєю чергою мало наслідком окупацію росією українського півострова у 2014 році.