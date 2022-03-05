Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире телеканала "Рада" заявил, что россиянам, имеющим другую точку зрения, чем власть, угрожают чуть ли не пятнадцатью годами заключения. Из-за этого донести правду о войне будет значительно сложнее.

К теме 15 лет тюрьмы: Путин подписал закон о наказании за правду о зверствах российских военных

"Именно поэтому мы вынесли на обсуждение неформальной встречи министров ЕС, которая состоится в начале следующей недели, об отключении российских каналов от глобальных европейских спутниковых платформ", – сказал Ткаченко.

Включить украинские

Министр отметил, что будет предлагать включение украинских телеканалов. Их будут транслировать также и на русском языке.

Но их смогут смотреть граждане России, в том числе и через спутник.

– объяснил Ткаченко.