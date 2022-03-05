Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі телеканалу "Рада" заявив, що росіянам, які мають іншу точку зору ніж влада, погрожують ледь не п'ятнадцятьма роками ув'язнення.Через це донести правду про війну буде значно складніше.

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"Саме тому ми винесли на обговорення неформальної зустрічі міністрів ЄС, яке відбудеться на початку наступного тижня, питання про відключання російських каналів з глобальних європейських супутникових платформ", – сказав Ткаченко.

Увімкнути українські

Міністр зазначив, що пропонуватиме включення українських телеканалів. Їх транслюватимуть також і російською мовою.

Але їх зможуть дивитися громадяни Росії в тому числі й через супутник,

– пояснив Ткаченко.