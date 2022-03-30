Соответствующую информацию обнародовал 29 марта министр экономики Сергей Марченко. Вернуть средства можно более чем за 10 лет.

Заметьте Кабмин дал банкам государственные гарантии, чтобы бизнес в условиях войны пользовался кредитами

Франция предоставила Украине кредит

Подписал соглашение с Французским агентством развития. Как результат, получим от Франции 300 миллионов евро льготных кредитных средств, с периодом погашения кредита в 15 лет,

– сообщил Марченко.

Добавил, что всю сумму используют, чтобы финансировать госбюджет.

"Я очень благодарен нашим французским коллегам за оперативное решение", – рассказал министр экономики.

Сергей Марченко пояснил, что эти деньги очень важны, чтобы поддержать стабильность финансовой системы в условиях войны, которую Россия начала против Украины.

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