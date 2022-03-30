Соответствующую информацию обнародовал 29 марта министр экономики Сергей Марченко. Вернуть средства можно более чем за 10 лет.
Заметьте Кабмин дал банкам государственные гарантии, чтобы бизнес в условиях войны пользовался кредитами
Франция предоставила Украине кредит
Подписал соглашение с Французским агентством развития. Как результат, получим от Франции 300 миллионов евро льготных кредитных средств, с периодом погашения кредита в 15 лет,
– сообщил Марченко.
Добавил, что всю сумму используют, чтобы финансировать госбюджет.
"Я очень благодарен нашим французским коллегам за оперативное решение", – рассказал министр экономики.
Сергей Марченко пояснил, что эти деньги очень важны, чтобы поддержать стабильность финансовой системы в условиях войны, которую Россия начала против Украины.
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