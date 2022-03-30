Відповідну інформацію оприлюднив 29 березня міністр економіки Сергій Марченко. Повернути кошти можна за понад 10 років.

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Франція надала Україні кредит

Підписав угоду з Французьким агентством розвитку. Як результат, отримаємо від Франції 300 мільйонів євро пільгових кредитних коштів, з періодом погашення кредиту у 15 років,

– повідомив Марченко.

Додав, що всю суму використають, щоб фінансувати держбюджету.

"Я надзвичайно вдячний нашим французьким колегам за оперативне рішення", – розповів міністр економіки.

Сергій Марченко пояснив, що ці гроші є дуже важливими, щоб підтримати стабільність фінансової системи в умовах війни, яку Росія почала проти України.

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