Пожарных оккупанты не пускают на территорию объекта. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время телефонного разговора с американским коллегой Дженнифер Гренголм.

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Я обратился с просьбой не допустить ядерную катастрофу и закрыть зону полетов над Украиной,

– отметил чиновник.

К слову, Владимир Зеленский уже обсудил последствия обстрелов ЗАЭС с с Олафом Шольцом, Анджеем Дудой, Джо Байденом, с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и Борисом Джонсоном.

В свою очередь Дмитрий Кулеба призвал россиян немедленно прекратить обстреливать Запорожскую АЭС. По его словам, если энергоблок взорвется, то будет в 10 раз масштабнее за Чернобыль.

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