Пожежників окупанти не пускають на територію об'єкта. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час телефонної розмови з американською колегою Дженніфер Ґренголм.

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Я звернувся з проханням не допустити ядерну катастрофу і закрити зону польотів над Україною,

– зазначив посадовець.

До слова, Володимир Зеленський вже обговорив наслідки обстрілів ЗАЕС із з Олафом Шольцом, Анджеєм Дудою, Джо Байденом, з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та Борисом Джонсоном.

Своєю чергою Дмитро Кулеба закликав росіян негайно припинити обстрілювати Запорізьку АЕС. За його словами, якщо енергоблок вибухне, то буде у 10 разів масштабніше за Чорнобиль.

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