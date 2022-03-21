Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря. Чиновница обнародовала информацию на своей странице в телеграме.

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По словам Совгири, Минюст планирует подать иски о запрещении деятельности пророссийских партий уже 22 марта. Рассматривается запрет тех партий, которые на днях ранее были определены решением СНБО. В первой инстанции эта категория дел подсудна именно ОАСК.

Напомним, что по решению СНБО временно запрещена деятельность таких пророссийских партий:

ОПЗЖ;

"Оппозиционный блок";

"Партия Шария";

"Государство";

"Левая оппозиция";

"Прогрессивная социалистическая партия Украины";

"Социалистическая партия Украины";

"Социалисты";

"Наши";

"блок Владимира Сальдо".

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