Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря. Чиновница обнародовала информацию на своей странице в телеграме.
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По словам Совгири, Минюст планирует подать иски о запрещении деятельности пророссийских партий уже 22 марта. Рассматривается запрет тех партий, которые на днях ранее были определены решением СНБО. В первой инстанции эта категория дел подсудна именно ОАСК.
Напомним, что по решению СНБО временно запрещена деятельность таких пророссийских партий:
- ОПЗЖ;
- "Оппозиционный блок";
- "Партия Шария";
- "Государство";
- "Левая оппозиция";
- "Прогрессивная социалистическая партия Украины";
- "Социалистическая партия Украины";
- "Социалисты";
- "Наши";
- "блок Владимира Сальдо".
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