Про це повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря. Посадовиця оприлюднила інформацію на своїй сторінці у телеграмі.

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За словами Совгирі, Мін'юст планує подати позови про заборону діяльності проросійських партій уже 22 березня. Розглядатиметься заборона тих партій, що днями раніше були визначені рішенням РНБО. У першій інстанції ця категорія справ підсудна саме ОАСК.

Нагадаємо, що за рішенням РНБО наразі тимчасово заборонена діяльність таких проросійських партій:

ОПЗЖ;

"Опозиційний блок";

"Партія Шарія";

"Держава";

"Ліва опозиція";

"Прогресивна соціалістична партія України";

"Соціалістична партія України";

"Соціалісти";

"Наші";

"Блок Володимира Сальдо".

До теми – РНБО призупинила діяльність ОПЗЖ та інших проросійських партій: дивіться відео