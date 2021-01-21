Эксперты обращают внимание, что позиция Украины в международном арбитраже заведомо проигрышна, поэтому нужно просто прекратить незаконное давление на китайских акционеров "Мотор Сич" и перестать "подыгрывать" Богуслаеву.

Министерство юстиции Украины за деньги украинцев намерено нанять юридического советника, который будет сопровождать дело в международном арбитраже по иску китайских инвесторов Публичного акционерного общества (ПАО) "Мотор Сич" о компенсации 3,5 млрд долларов за рейдерский захват их предприятия бывшим владельцем Вячеславом Богуслаевым.

Минюст подготовил проект правительственного постановления, которое позволит потратить на услуги юристов миллионы долларов из бюджета, сообщают "Украинские новости".

"Как я и прогнозировал – Украина и каждый из нас, ее граждан, уже начинает расплачиваться за "схему" Богуслаева и Порошенко, которые заблокировали китайские инвестиции в "Мотор Сич". Услуги по сопровождению дел в международном арбитраже – дорогое удовольствие, например, госкомпания "Нафтогаз" заплатила в 2015 году зарубежным юристам за сопровождение международного арбитража против "Газпрома" около 3 млн долларов. Пользы эти расходы никому не принесли, разве что самим зарубежным юридическим советникам и чиновникам, которые их нанимали", – прокомментировал просьбу Минюста о выделении бюджетных денег президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Как известно, китайские инвесторы, которые купили акции компании "Мотор Сич" у ее бывшего владельца Вячеслава Богуслаева, в течение нескольких лет не могут получить доступ к управлению компанией. Акции арестованы в рамках инициированной Службой безопасности Украины уголовного дела: само дело в течение более 3,5 лет не расследуется СБУ, но арест акций не позволяет провести собрание акционеров, акционеры не могут получить дивиденды или сменить менеджмент, назначенный много лет назад Богуслаевым.

Деятельность ПАО "Мотор Сич" в течение многих лет заблокирована – китайские инвесторы квалифицируют такие действия Украины и ее правоохранительных органов как незаконную экспроприацию инвестиций и обратились в международный арбитраж. Там за нарушение украинскими чиновниками и правоохранителями межправительственного соглашения между Украиной и Китаем о защите и поощрении инвестиций с Украины могут взыскать компенсацию в размере 3,5 млрд долларов.

Благодаря такой ситуации, в которую Украина влезла вместе со своими правоохранителями, полный контроль над "Мотор Сич" сохранился в руках Богуслаева и его менеджмента. Богуслаев взял у китайцев миллиард долларов за акции и инвестиции на развитие, а акционеров буквально "кинул" – они отстранены от управления предприятием,

– сказал Охрименко.

Андрей Семидидько, исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины, назвал то, что происходит на "Мотор Сич" "самым грубым в истории Украины нарушением прав акционеров", а этот рейдерский захват предприятия осуществлен при поддержке силовиков. Как сказал Семидидько, действия СБУ со всей очевидностью подтверждают, что СБУ "подыгрывает" Богуслаеву, чтобы он и в дальнейшем мог контролировать "Мотор Сич" вопреки воле новых владельцев контрольного пакета акций и всех других миноритарных акционеров компании.

Охрименко добавил, что в такой ситуации противодействие искам китайских акционеров в международном арбитраже – это выбрасывание Минюстом миллионов долларов на ветер.

Похожего мнения придерживаются другие эксперты и обращают внимание, что позиция Украины в международном арбитраже заведомо проигрышная, поэтому нужно просто прекратить незаконное давление на китайских акционеров "Мотор Сич" и перестать "подыгрывать" Богуслаеву.

Как рассказал "Радио Свобода" бывший министр экономики Павел Шеремета, 3,5 млрд долларов, которые китайцы хотят взыскать с Украины за рейдерский захват Богуслаевым "Мотор Сичи" – это огромные средства для страны. Для сравнения он напомнил, что годовая программа с Международным валютным фондом (МВФ) подписана на сумму 5 млрд долларов. По его мнению, Украина, как это часто бывает, проигрывает международный арбитраж, поэтому "мировая" с бизнесменами из Китайской Народной Республики (КНР) лучше.

"(Международный арбитражный) суд будет учитывать дух и букву закона, в рамках которого действовали китайцы и Богуслаев (бывший владелец ПАО "Мотор Сич"), который продавал эту компанию. А дух и буква закона в этой ситуации – на стороне китайцев. Сделка (о продаже акций) уже состоялась. Факт продажи (акций) уже есть, – пояснил соучредитель "Украинского института будущего" Юрий Романенко. – Украина и без этого в "красной зоне" у китайцев после срыва контрактов по поставке зерна (на 3 млрд долларов в 2014 году)".

Охрименко добавил, что средствами украинцев, которые Минюст потратит на юристов в международном арбитраже, новая власть пытается прикрыть и свое участие в "схеме" Богуслаева по захвату "Мотор Сич" после ее продажи иностранным инвесторам. "В противозаконном противодействии новым акционерам были привлечены все сверху донизу – от Порошенко, без ведома которого СБУ не делает таких вещей, до руководителей и следователей самой СБУ, потом Офис генпрокурора, Антимонопольный комитет, суды – вся государственная вертикаль "вымазался" в этом деле", – подчеркнул эксперт.

В ответ на просьбу прокомментировать правительственную инициативу о создании специальной комиссии для проверки иностранных инвестиций в стратегические предприятия, которая получила бы право блокировать операции по их покупке, Охрименко отметил, что в случае с "Мотор Сич" эта комиссия уже не поможет.

"Власти уже осознали, что китайские инвесторы и Ярославский "дожмут" сделку с акциями "Мотор Сичи" либо через арбитраж, либо через суды, либо другими законными методами. Украинским властям нечего противопоставить Ярославскому и китайским инвесторам – сделка законная, и законно "открутить" ее нельзя – это открыто признали в Вашингтоне. Создание такой комиссии, это, скорее, попытка властей застраховаться на будущее, а заодно создать механизм, чтобы избегать персональной или ведомственной ответственности за подобные решения по блокированию инвестиций – просто размыть ответственность в безликом коллегиальном органе", – пояснил Охрименко действия чиновников.

В ответ на вопрос, не будет ли такая сложная система инвестирования и размытого регулирования отпугивать бизнесменов от инвестирования в Украину, Охрименко пошутил: "У нас чем больше ведомств, занимающихся инвестициями, тем меньше самих инвестиций. Смотрите, придумали "инвестнянь" – по итогам 2020 года приток иностранных инвестиций измеряется сотнями миллионов, хотя были заявления чиновников о 6 млрд долларов. А когда в Украине лет десять назад или чуть меньше вообще не было никаких "инвестнянь" – в экономику страны по разным каналам поступало 10-20 млрд долларов иностранных инвестиций в год. Вот вам и диагноз для "инвестнянь" и инвестиционного климата".