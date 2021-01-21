Експерти звертають увагу, що позиція України в міжнародному арбітражі свідомо програшна, тому потрібно просто припинити незаконний тиск на китайських акціонерів "Мотор Січ" і припинити "підігравати" Богуслаєву.

Міністерство юстиції України за гроші українців має намір найняти юридичного радника, який буде супроводжувати справу в міжнародному арбітражі за позовом китайських інвесторів Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Мотор Січ" про компенсацію 3,5 млрд доларів за рейдерське захоплення їхнього підприємства колишнім власником В'ячеславом Богуслаєвим.

Мін'юст підготував проєкт урядової постанови, яка дозволить витратити на послуги юристів мільйони доларів з бюджету, повідомляють "Українські новини".

"Як я і прогнозував – Україна та кожен з нас, її громадян, вже починає розраховуватися за "схему" Богуслаєва та Порошенка, які заблокували китайські інвестиції в "Мотор Січі". Послуги із супроводу справ у міжнародному арбітражі – дороге задоволення, наприклад, держкомпанія "Нафтогаз" заплатила в 2015 році закордонним юристам за супровід міжнародного арбітражу проти "Газпрому" близько 3 млн доларів. Користі ці витрати нікому не принесли, хіба що самим закордонним юридичним радникам і чиновникам, які їх наймали", – прокоментував прохання Мін'юсту про виділення бюджетних грошей президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Як відомо, китайські інвестори, які купили акції компанії "Мотор Січ" у її колишнього власника В'ячеслава Богуслаєва, протягом декількох років не можуть отримати доступ до управління компанією. Акції заарештовані в рамках ініційованої Службою безпеки України кримінальної справи: сама справа протягом більш 3,5 років не розслідується СБУ, але арешт акцій не дозволяє провести збори акціонерів, акціонери не можуть отримати дивіденди або змінити менеджмент, призначений багато років тому Богуслаєвим.

Діяльність ПАТ "Мотор Січ" протягом багатьох років заблокована – китайські інвестори кваліфікують такі дії України та її правоохоронних органів як незаконну експропріацію інвестицій та звернулися до міжнародного арбітражу. Там за порушення українськими чиновниками та правоохоронцями міжурядової угоди між Україною та Китаєм про захист і заохочення інвестицій з України можуть стягнути компенсацію в розмірі 3,5 млрд доларів.

Завдяки такої ситуації, в яку Україна влізла разом зі своїми правоохоронцями, повний контроль над "Мотор Січчю" зберігся в руках Богуслаєва та його менеджменту. Богуслаєв взяв у китайців мільярд доларів за акції та інвестиції на розвиток, а акціонерів буквально "кинув" – вони відсторонені від управління підприємством,

– сказав Охріменко.

Андрій Семидідько, виконавчий директор Антирейдерського союзу підприємців України, назвав те, що відбувається на "Мотор Січі" "найгрубішим в історії України порушенням прав акціонерів", а це рейдерське захоплення підприємства здійснено за підтримки силовиків. Як сказав Семидідько, дії СБУ з усією очевидністю підтверджують, що СБУ "підіграє" Богуслаєву, щоб він й надалі міг контролювати "Мотор Січ" всупереч волі нових власників контрольного пакета акцій і всіх інших міноритарних акціонерів компанії.

Охріменко додав, що в такій ситуації протидія позовам китайських акціонерів в міжнародному арбітражі – це викидання Мін'юстом мільйонів доларів на вітер.

Схожої думки дотримуються інші експерти та звертають увагу, що позиція України в міжнародному арбітражі свідомо програшна, тому потрібно просто припинити незаконний тиск на китайських акціонерів "Мотор Січ" і припинити "підігравати" Богуслаєву.

Як розповів "Радіо Свобода" колишній міністр економіки Павло Шеремета, 3,5 млрд доларів, які китайці хочуть стягнути з України за рейдерське захоплення Богуслаєвим "Мотор Січі" – це величезні кошти для країни. Для порівняння він нагадав, що річна програма з Міжнародним валютним фондом (МВФ) підписана на суму 5 млрд доларів. На його думку, Україна, як це часто буває, програє міжнародний арбітраж, тому "мирова" з бізнесменами з Китайської Народної Республіки (КНР) краще.

"(Міжнародний арбітражний) суд буде враховувати дух і букву закону, в рамках якого діяли китайці та Богуслаєв (колишній власник ПАТ "Мотор Січ"), який продавав цю компанію. А дух і буква закону в цій ситуації – на боці китайців. Угода (про продаж акцій) вже відбулася. Факт продажу (акцій) вже є, – пояснив співзасновник "Українського інституту майбутнього" Юрій Романенко. – Україна й без цього в "червоній зоні" у китайців після зриву контрактів з постачання зерна (на 3 млрд доларів в 2014 році)".

Охріменко додав, що коштами українців, які Мін'юст витратить на юристів в міжнародному арбітражі, нова влада намагається прикрити й свою участь в "схемі" Богуслаєва з захоплення "Мотор Січ" після її продажу іноземним інвесторам. "У протизаконній протидії новим акціонерам були залучені всі верху до низу – від Порошенка, без відома якого СБУ не робить таких речей, до керівників і слідчих самої СБУ, потім Офіс генпрокурора, Антимонопольний комітет, суди – вся державна вертикаль "вимазалася" в цій справі", – підкреслив експерт.

У відповідь на прохання прокоментувати урядову ініціативу про створення спеціальної комісії для перевірки іноземних інвестицій в стратегічні підприємства, яка отримала б право блокувати операції з їх купівлі, Охрименко зауважив, що у випадку з "Мотор Січчю" ця комісія вже не допоможе.

"Влада вже усвідомила, що китайські інвестори та Ярославський "дотиснуть" угоду з акціями "Мотор Січі" або через арбітраж, або через суди, або іншими законними методами. Українській владі нічого протиставити Ярославському та китайським інвесторам – угода законна, і законно "відкрутити" її не можна – це відкрито визнали в Вашингтоні. Створення такої комісії, це, швидше, спроба влади застрахуватися на майбутнє, а заодно створити механізм, щоб уникати персональної або відомчої відповідальності за подібні рішення з блокування інвестицій – просто розмити відповідальність в безликому колегіальному органі", – пояснив Охріменко дії урядовців.

У відповідь на питання, чи не буде така складна система інвестування і розмитого регулювання відлякувати бізнесменів від інвестування в Україну, Охрименко пожартував: "У нас чим більше відомств, що займаються інвестиціями, тим менше самих інвестицій. Дивіться, придумали "інвестнянь" – за підсумками 2020 року приплив іноземних інвестицій вимірюється сотнями мільйонів, хоча були заяви урядовців про 6 млрд доларів. А коли в Україні років десять тому або трохи менше взагалі не було ніяких "інвестнянь" – в економіку країни різними каналами надходило 10-20 млрд доларів іноземних інвестицій на рік. Ось вам й діагноз для "інвестнянь" та інвестиційного клімату".