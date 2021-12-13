Заявку на получение определенного авто стоит подать до 29 декабря – 10 января в разных городах Украины. Однако получить транспорт могут только определенные организации и категории.

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Какие автомобили можно получить

Получить помощь от государства могут дети, лишенные родительской опеки; учреждения, в которых воспитываются дети-сироты, детские дома семейного типа, а также:

учреждения здравоохранения;

военные формирования;

приемные семьи.

В частности, отдают автомобили: Renault Clio (1998 года выпуска), Renault Clio (1992 года выпуска), Alfa Romeo 147 (2003 года выпуска), Skoda Octavia (2000 года выпуска), Fiat Multipa (2000 года выпуска), Оpel Zafira-а (2003 года выпуска) и BMW 528 (1997 года выпуска).

Заметьте! Согласно закону "Об исполнительном производстве", имущество, которое передается безвозмездно, может быть отчуждено только при условии уплаты пошлины и других налогов и сборов. Как известно, бесплатно отдают имущество, которое не смогли реализовать другим способом.

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