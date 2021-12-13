Заявку на получение определенного авто стоит подать до 29 декабря – 10 января в разных городах Украины. Однако получить транспорт могут только определенные организации и категории.
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Какие автомобили можно получить
Получить помощь от государства могут дети, лишенные родительской опеки; учреждения, в которых воспитываются дети-сироты, детские дома семейного типа, а также:
- учреждения здравоохранения;
- военные формирования;
- приемные семьи.
В частности, отдают автомобили: Renault Clio (1998 года выпуска), Renault Clio (1992 года выпуска), Alfa Romeo 147 (2003 года выпуска), Skoda Octavia (2000 года выпуска), Fiat Multipa (2000 года выпуска), Оpel Zafira-а (2003 года выпуска) и BMW 528 (1997 года выпуска).
Иномарки: резонансные случаи
- В Киеве у сотрудника Кабмина угнали недешевое авто прямо возле дома. Утром сотрудник правительства не увидел своей машины на месте, где он ее оставил.
- На Закарпатье мужчина потерял уникальный MASERATI через "липовое" поручения. Стоимость спорткара оценили в более чем пол миллиона гривен.
- Народный депутат внесла в электронную декларацию Infiniti QX50 как сельхозтехнику. Внедорожник она приобрела за 212 тысяч гривен. Она сказала, что это случилось из-за сбоя.
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