Минюст начал информкампанию #СтопБулинг: основные советы родителям и детям

Министерство юстиции начало информационную кампанию #СтопБулинг, ориентированную на детей и их родителей, для того чтобы предотвратить увеличение количества случаев травли в школах и вне их.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Читайте также: Зверские нападения среди подростков: как в Украине борются с травлей в школе

"В рамках кампании #СтопБулинг разработаны информационные материалы, из которых можно узнать, какие виды булинга существуют и как действовать в ситуации, если вы стали свидетелем булинга. В них также содержится информация для родителей, чьи дети стали жертвами травли или же сами совершают насилие в отношении других детей", – говорится в сообщении.



Булинг сопровождается психологическим и физическим давлением

По данным исследования UNICEF Украина за 2017 год, 67% детей сталкивались с булингом (были жертвой или свидетелем), а 40% пострадавших от травли вообще ни с кем не делились проблемой и не обращались за помощью. 25% говорили об этом не со взрослыми, а с другом или братом, сестрой.

Из тех, кто молчат – 40% стесняются об этом говорить, а 22% считают, что это нормальное явление. По данным доклада ВОЗ в 2016 году, Украина занимает 9 место среди 42 исследуемых стран по проценту жертв булинга среди 15-летних (9% девушек и 11% парней),

– отмечает Министерство юстиции.

По информации в сообщении, наиболее распространенным является психологический и физический булинг. С развитием информационных технологий – телефонной связи, Интернета и социальных сетей – появился новый вид травли – кибербулинг. "Это не просто баловство или грубость, это особая форма взаимоотношений между детьми, что при отсутствии реагирования может перерасти в насилие", – отмечают в министерстве.



Кибербулинг/ текст на картинке: "Я могу уничтожить твою жизнь, никто тебя не любит, лузер"

В Минюсте подчеркивают, что чрезвычайно важно неравнодушие родителей к своему ребенку и постоянное отслеживание ситуации – настроения и состояния ребенка. "Кроме того, не стоит забывать о тесном контакте с классным руководителем, налаживания коммуникации с другими родителями в классе", – добавляют в сообщении.

В министерстве советуют обратить внимание, если заметили, что:

– у ребенка нет друзей;

– ребенок боится идти в школу;

– имеет низкую самооценку;

– у ребенка появляются испорченные вещи;

– ребенок сам наносит себе повреждения;

– грустит после общения в социальных сетях и др.

В таком случае родителям и руководителям стоит поговорить с ребенком, выслушать и помочь решить проблемную ситуацию.

Что такое булинг?

Булинг – это агрессивное и крайне неприятное сознательное поведение одного ребенка или группы детей относительно другого ребенка, что сопровождается регулярным физическим и психологическим давлением и является острой проблемой современности. Воспитание молодого поколения – это неотъемлемая составляющая правопросвещения. И очень важно, чтобы дети осознавали свое право быть защищенными и знали, как действовать в случае посягательства на их честь и свободу.

Напомним, 31 июля в Одессе вблизи заброшенного детского сада и школы №69 группа девочек-подростков жестоко избила сверстницу, а затем забрали ее вещи.