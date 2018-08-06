14:48
6 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 19°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Минюст начал информкампанию #СтопБулинг: основные советы родителям и детям

36 Читати новину українською
Минюст начал информкампанию #СтопБулинг
Минюст начал информкампанию #СтопБулинг / Фото из открытых источников

Министерство юстиции начало информационную кампанию #СтопБулинг, ориентированную на детей и их родителей, для того чтобы предотвратить увеличение количества случаев травли в школах и вне их.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Читайте также: Зверские нападения среди подростков: как в Украине борются с травлей в школе

"В рамках кампании #СтопБулинг разработаны информационные материалы, из которых можно узнать, какие виды булинга существуют и как действовать в ситуации, если вы стали свидетелем булинга. В них также содержится информация для родителей, чьи дети стали жертвами травли или же сами совершают насилие в отношении других детей", – говорится в сообщении.

Булінг
Булинг сопровождается психологическим и физическим давлением

По данным исследования UNICEF Украина за 2017 год, 67% детей сталкивались с булингом (были жертвой или свидетелем), а 40% пострадавших от травли вообще ни с кем не делились проблемой и не обращались за помощью. 25% говорили об этом не со взрослыми, а с другом или братом, сестрой.

Из тех, кто молчат – 40% стесняются об этом говорить, а 22% считают, что это нормальное явление. По данным доклада ВОЗ в 2016 году, Украина занимает 9 место среди 42 исследуемых стран по проценту жертв булинга среди 15-летних (9% девушек и 11% парней),
– отмечает Министерство юстиции.

По информации в сообщении, наиболее распространенным является психологический и физический булинг. С развитием информационных технологий – телефонной связи, Интернета и социальных сетей – появился новый вид травли – кибербулинг. "Это не просто баловство или грубость, это особая форма взаимоотношений между детьми, что при отсутствии реагирования может перерасти в насилие", – отмечают в министерстве.

Кібербулінг
Кибербулинг/ текст на картинке: "Я могу уничтожить твою жизнь, никто тебя не любит, лузер"

В Минюсте подчеркивают, что чрезвычайно важно неравнодушие родителей к своему ребенку и постоянное отслеживание ситуации – настроения и состояния ребенка. "Кроме того, не стоит забывать о тесном контакте с классным руководителем, налаживания коммуникации с другими родителями в классе", – добавляют в сообщении.

В министерстве советуют обратить внимание, если заметили, что:

– у ребенка нет друзей;

– ребенок боится идти в школу;

– имеет низкую самооценку;

– у ребенка появляются испорченные вещи;

– ребенок сам наносит себе повреждения;

– грустит после общения в социальных сетях и др.

В таком случае родителям и руководителям стоит поговорить с ребенком, выслушать и помочь решить проблемную ситуацию.

Что такое булинг?
Булинг – это агрессивное и крайне неприятное сознательное поведение одного ребенка или группы детей относительно другого ребенка, что сопровождается регулярным физическим и психологическим давлением и является острой проблемой современности. Воспитание молодого поколения – это неотъемлемая составляющая правопросвещения. И очень важно, чтобы дети осознавали свое право быть защищенными и знали, как действовать в случае посягательства на их честь и свободу.

Напомним, 31 июля в Одессе вблизи заброшенного детского сада и школы №69 группа девочек-подростков жестоко избила сверстницу, а затем забрали ее вещи.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Министерство юстиции
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Друга річниця ProZorro: що змінилось в системі за рік
сегодня, 12:09 Друга річниця ProZorro: що змінилось в системі за рік
ProZorro
Профессия мечты: столько усилий ради того, чтобы запереть диплом в шкафу
сегодня, 08:45 Профессия мечты: столько усилий ради того, чтобы запереть диплом в шкафу
Ольга Черненко
Футбол і Феміда: коли немає гри, говорять про арбітрів
сегодня, 08:01 Футбол і Феміда: коли немає гри, говорять про арбітрів
Блог Медіа
Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
5 августа, 21:00 Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
Олександра Устінова
Самые смешные мемы недели: книжная полка Порошенко и новый танец российской пропагандистки
5 августа, 20:00 Самые смешные мемы недели: книжная полка Порошенко и новый танец российской пропагандистки
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
В Херсоне россияне требовали снять национальные символы Украины с теплохода (Фото)
 26 августа 2013 , 12:38 35
Пожар на нефтехранилище: Один человек погиб
 9 июня 2015 , 00:46
Двое игроков "Днепра" близки к переходу в бельгийский клуб
 27 января 2017 , 11:25
Основной защитник сборной Украины не сыграет против Косово и Хорватии
 3 октября 2017 , 13:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук