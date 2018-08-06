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Мін'юст розпочав інформкампанію #СтопБулінг: основні поради батькам та дітям

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Міністерство юстиції розпочало інформаційну кампанію #СтопБулінг
Міністерство юстиції розпочало інформаційну кампанію #СтопБулінг / Фото з відкритих джерел

Міністерство юстиції розпочало інформаційну кампанію #СтопБулінг, орієнтовану на дітей та їхніх батьків, для того аби запобігти збільшенню кількості випадків цькування у школах та поза ними.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції

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"В рамках кампанії #CтопБулінг розроблено інформаційні матеріали, з яких можна дізнатися, які види булінгу існують та як діяти в ситуації, якщо ви стали свідком булінгу. В них також міститься інформація для батьків, чиї діти стали жертвами цькування або ж самі вчиняють насилля щодо інших дітей", – йдеться у повідомленні.

Булінг
Булінг супроводжується психологічним і фізичним тиском

За даними дослідження UNICEF Україна за 2017 рік, 67% дітей стикалися з булінгом (були жертвою або свідком), а 40% постраждалих від цькування взагалі ні з ким не ділилися проблемою і не зверталися за допомогою. 25% говорили про це не з дорослими, а з другом чи братом, сестрою.

З тих, хто мовчать – 40% соромляться про це говорити, а 22% вважають, що це нормальне явище. За даними доповіді ВООЗ в 2016 році, Україна займає 9 місце серед 42 досліджуваних країн по відсотку жертв булінгу серед 15-ти річних (9% дівчат та 11% хлопців),
– зазначає Міністерство юстиції.

За інформацією в повідомленні, найбільш розповсюдженим є психологічний і фізичний булінг. З розвитком інформаційних технологій – телефонного зв'язку, Інтернету та соціальних мереж – з’явився новий вид цькування – кібербулінг. "Це не просто пустощі або грубість, це особлива форма взаємин між дітьми, що за відсутності реагування може перерости в насильство", – зазначають у міністерстві.

Кібербулінг
Кібербулінг/ текст на картинці: "Я можу знищити твоє життя, ніхто тебе не любить, лузер"

У Мін'юсті наголошують на тому, що надзвичайно важливим є небайдужість батьків до своєї дитини і постійне відстежування ситуації – настрою і стану дитини. "Крім того, не варто забувати про тісний контакт з класним керівником, налагодження комунікації з іншими батьками в класі", – додають у повідомленні.

У міністерстві радять звернути увагу, якщо помітили, що:

– у дитини немає друзів;

– дитина боїться іти до школи;

– має низьку самооцінку;

– у дитини з’являються зіпсовані речі;

– дитина сама наносить собі ушкодження;

– сумна після спілкування у соціальних мережах та ін.

У такому разі батькам та керівникам варто поговорити із дитиною, вислухати та допомогти вирішити проблемну ситуацію.

Що таке булінг? Булінг – це агресивна і вкрай неприємна свідома поведінка однієї дитини або групи дітей стосовно іншої дитини, що супроводжується регулярним фізичним і психологічним тиском та є гострою проблемою сучасності. Виховання молодого покоління – це невід’ємна складова правопросвітництва. І дуже важливо, щоб діти усвідомлювали своє право бути захищеними і знали, як діяти у разі посягання на їхню честь та свободу.

Нагадаємо, 31 липня в Одесі поблизу покинутого дитячого садка і школи №69 група дівчаток-підлітків жорстоко побила ровесницю, а потім забрали її речі.

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Міністерство юстиції
Джерело: 24 канал
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