Минюст разводит руками и хвастается антирейдерской статистикой, – Мартынюк

Волна громких рейдерских захватов началась прошлым летом и не стихает до сих пор. И ни один властный орган не может положить конец этому беспределу.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка Татьяна Мартынюк.

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"А что Минюст? Там разводят руками и хвастаются антирейдерськой статистикой. За 2017 год рассмотрели более 500 жалоб и вернули владельцам более 6 тысяч участков", – отметила Мартынюк.

По ее словам, нужно заходить с другой стороны. И вместо того, чтобы тушить пожар, задуматься над тем как надо обращаться со спичками, чтобы не вспыхнуло. Минюст не имеет никакого контроля и рычага воздействия в отношении своих регистраторов и нотариусов.

Она также добавила, что без них все эти преступные сделки были бы в принципе невозможны. Уголовного наказания этим тихим преступникам в природе не существует. Нотариусов, которые проштрафились, посылают на курсы повышения квалификации, а регистраторам с красными карточками – закрывают доступ к системе и все.

Да за одну такую сделку можно заработать на дальнейшую безбедную жизнь, и кому потом будут нужны те реестры? За решетку все равно не посадят и даже штрафа не выпишут. Когда нет наказания – нет страха совершать преступление,

– заявила Татьяна Мартынюк.

Видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 25 июня 2018